В Сумах за два дня выпала почти 2-месячная норма осадков
09:23, 26 марта 2013Новости регионов
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В апреле ожидают половодье
В Сумах за прошедшие двое суток выпало почти две мартовские нормы осадков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 25 марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Сумского горсовета Александр Даниленко.
Так, по его словам, за двое суток выпало более 60 мм осадков, при норме выпадения осадков в марте - 38 мм.
А.Даниленко отметил, что возглавляемый им отдел ожидает на днях новый гидропрогноз, после которого будет скорректирован план действий города по предотвращению паводка.
По словам начальника отдела, полноводье ожидается в Сумах уже к апрелю.
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