Угарным газом отравились мама и 9-летний сын

В Виннице в результате отравления угарным газом госпитализирована женщина и ее 9-летний сын.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 24 марта в 18:45 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №1 г. Винница поступило сообщение о том, что в детскую областную больницу был доставлен 9-летний мальчик, а в первую городскую клиническую больницу доставлена его 34-летняя мать с диагнозом, «отравление». По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом.

В данное время состояние ребенка, который находится в реанимационном отделении, стабильное. Мать находится также в реанимационном отделении городской клинической больницы, состояние средней тяжести, стабильное.