Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в столице ниже эпидпорога на 23%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Главное управление Государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе информирует, что за двенадцатую календарную неделю текущего года (18.03-24.03.2013р.) зарегистрировано 26 тыс. 547 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составлял 94,4, что ниже эпидемического порога на 23 (эпидпорог на 12-й неделе – 180,2).

Специалисты отмечают, что, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости на 23%.