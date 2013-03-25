Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога
16:24, 25 марта 2013Новости регионов
1
Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в столице ниже эпидпорога на 23%.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Главное управление Государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе информирует, что за двенадцатую календарную неделю текущего года (18.03-24.03.2013р.) зарегистрировано 26 тыс. 547 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составлял 94,4, что ниже эпидемического порога на 23 (эпидпорог на 12-й неделе – 180,2).
Специалисты отмечают, что, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается снижение заболеваемости на 23%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter