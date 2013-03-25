Перевернулся микроавтобус с рабочими: есть жертвы
16:03, 25 марта 2013Новости регионов
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ДТП в Херсонской области
Сегодня на автодороге Каховка - Каменка Днепровская в Херсонской области перевернулся микроавтобус с рабочими, в результате ДТП погибли 3 человека и 14 пострадали.
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, приблизительно в 07:45 на 67-м километре автодороги Каховка – Каменка Днепровская водитель микроавтобуса «Мерседес – 410», который перевозил 22 рабочих на полевые работы в пгт Горностаевка, не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 3 человека и 14 пострадали.
Пострадавшие доставлены в центральные райбольницы Горностаевского (2 человека) и Великолепетихинского (12 человек) районов.
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