Медицинские заведения Киева работают стабильно
11:43, 25 марта 2013Новости регионов
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Заявляют в КГГА
В Киеве в выходные дни для оказания своевременной скорой медицинской помощи были задействованы все многопрофильные больницы города, и сегодня медицинские заведения работают стабильно и скоординированно.
Об этом во время очередного заседания Городского штаба по ликвидации последствий ненастья сказал директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Он заметил, что 23-24 марта «скорая» работала в штатном режиме, количество вызовов не превышало среднестатистических данных. На протяжении дня медицинскую помощь оказывали 145, а ночью 105 бригад скорой и неотложной медицинской помощи.
Сегодня для предоставления амбулаторной помощи и обслуживания вызовов на дому дополнительно привлечены 144 врача-интерна. Из-за ухудшения погоды и снижения температуры воздуха столичные медики ожидают роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Увеличение количества врачей позволит улучшить предоставление амбулаторной медицинской помощи, отметил В.Мохорев.
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