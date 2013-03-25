В маршрутке умерла 56-летняя женщина
11:05, 25 марта 2013Новости регионов
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Сердечная недостаточность
В Сумах в воскресенье в салоне маршрутки умерла 56-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области, «смерть наступила около 14-и часов. Как рассказали свидетели следователям, прибывшим на место происшествия, просто в салоне женщине стало плохо и она потеряла сознание. Когда по вызову приехали врачи бригады скорой помощи, женщина была уже мертвой».
По предварительной информации правоохранителей, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
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