Как работает "скорая" в Киеве

Сегодня в 13.00 состоится брифинг по вопросам организации работы скорой медицинской помощи в Киеве в условиях ненастья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в брифинге примет участие главный внештатный специалист по медицине неотложных состояний Департамента здравоохранения Киева Анатолий Вершигора.

Место проведения: улица Богдана Хмельницкого, 37-Б. Телефон для справок: 050-012-31-11.