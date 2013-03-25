Как работает "скорая" в Киеве
10:32, 25 марта 2013Новости регионов
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Сегодня расскажут на брифинге
Сегодня в 13.00 состоится брифинг по вопросам организации работы скорой медицинской помощи в Киеве в условиях ненастья.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в брифинге примет участие главный внештатный специалист по медицине неотложных состояний Департамента здравоохранения Киева Анатолий Вершигора.
Место проведения: улица Богдана Хмельницкого, 37-Б. Телефон для справок: 050-012-31-11.
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