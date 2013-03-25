В Севастополе подтвердили нарушения прав детей

В Севастополе проверка прокуратуры подтвердила нарушения прав детей в детсаду №83.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 22 марта, сообщил на брифинге журналистам прокурор Балаклавского района города Севастополя Андрей Карпеев.

По его словам, прокурорская проверка проводилась после появления 20 марта в ряде местных СМИ сообщений о нарушении прав детей в детском дошкольном учреждении №83 «Солнышко».

А.Карпеев отметил, что результаты проверки подтвердили факты не обеспечения в этом детском дошкольном учреждении полного объема прав детей на охрану их здоровья, а также "отсутствие должного контроля со стороны руководителей, - самого детского сада, а также должностных лиц контролирующего органа».

Прокуратурой района, учитывая выявленные нарушения, в качестве меры реагирования было внесено представление председателю Балаклавской районной госадминистрации об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщил прокурор.

«Представление было рассмотрено, были разработаны мероприятия по недопущению нарушений в дальнейшем. Руководитель детсада и один из воспитателей уволены с занимаемых должностей», - сказал А.Карпеев. Он уточнил, что «в ходе проведения проверки и вынесения представления ими (заведующей и воспитателем – УНИАН) были написаны заявления, и они уволены по собственному желанию».

Как сообщал УНИАН, 20 марта прокурор Балаклавского района Севастополя Андрей Карпеев вынес постановление о проведении проверки в связи с появлением ряде региональных СМИ информации о якобы избиении детей в детском дошкольном учреждении №83. СМИ Севастополя сообщали, что с информацией об избиении в детсаду к ним обращались родители воспитанников детского дошкольного учреждения «Солнышко». Родители также обратились с соответствующими заявлениями в органы прокуратуры.

В самом детском дошкольном учреждении отвергали выдвинутые обвинения.