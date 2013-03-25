На Волыни освободили из снежных заносов "скорую"
09:04, 25 марта 2013Новости регионов
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Возвращалась с вызова
Спасатели Управления ГСЧС Украины в Волынской области дважды привлекались к проведению аварийно-спасательных работ для высвобождения техники из снежных заносов.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в селе Сокиричи Киверцевского района спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части вытащили из кювета автомобиль скорой медицинской помощи, который возвращался с вызова в больницу.
А в городе Нововолынск работники 5-й Государственной пожарно-спасательной части помогли освободить из снежного заноса микроавтобус марки «Фиат-Дукато».
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