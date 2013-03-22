Хмельниччина: из снежного плена освободили школьный автобус

Спасатели Хмельницкой области сегодня, 22 марта, освободили из снежного плена школьный автобус, в котором находилось 20 детей, и семь автомобилей с 16 людьми.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, для освобождения автомобилей, которые застряли на заснеженных участках дорог, задействовано 10 единиц спецтехники, а также 29 человек личного состава спасателей.

По данным ГУ ГСЧС, заторов на дорогах государственного значения не зафиксировано. На отдельных участкам дорог местного значения наблюдается временное осложнение автомобильного движения.

Кроме этого, как информирует Центральный региональный медиа-центр Министерства обороны Украины, почти 400 военнослужащих, а также более 70 единиц специальной, автомобильной и инженерной техники воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются в пределах Хмельницкой области, готовы принять участие в оказании помощи органам местной власти в ликвидации последствий снежных заносов.