В некоторых областях ограничено движение транспорта

В связи с пришедшим в Украину циклоном в Тернопольской и Ивано-Франковской областях ограничено движение грузового транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на территории государства сложные погодные условия - интенсивные снегопады, сильные дожди и ветер. Подразделения ГАИ, МЧС и работники дорожных и коммунальных служб работают в усиленном режиме.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и организации работы снегоуборочной техники по согласованию с местными органами исполнительной власти и службами автомобильных дорог были введены запрещение или ограничение на движение отдельных категорий транспортных средств.

Так, в Тернопольской области введено ограничение на движение грузового автотранспорта, который не оборудован приспособлениями против скольжения, по всем автомобильным дорогам государственного значения, которые проходят по территории области, и по улицам города Тернополя (по улицам 15 Апреля, Протасевича, Объездная, Микулинецкая, Будного, Бережанская, Львовская и Бродовская).

В Ивано-Франковской области ограничено движение грузового транспорта на следующих автомобильных дорогах:

М-12 «Стрый – Тернополь – Знаменка» - 44 – 76 км;

Н-10 «Стрый – Черновцы – Мамалыга» - 18 – 206 км;

Н-09 «Мукачево – Львов» - 249 – 388 км;

Н-18 «Ивано-Франковск – Тернополь» - 0 – 30 км.