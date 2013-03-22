На Франковщине создадут центр паллиативной помощи детям

В Ивано-Франковской области создадут первый в Украине центр паллиативной помощи для детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь вчера вечером, 21 марта, на областном телевидении «Галичина» во время двухчасового телемарафона «Жить и верить», цель которого - сбор средств на создание первого в Украине детского хосписного отделения.

Во время телемарафона медики, небезразличные люди, бизнесмены обсуждали перспективы создания на Прикарпатье хосписных отделений при районных больницах, выездного консультативного отделения «Хоспис дома». Они также ознакомили жителей области с так называемой «милосердной медициной».

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской областной госадминистрации Зои Цихонь, первое в Украине детское хосписное отделение будет создано на базе Надвирнянского дома ребенка. «Пока на 15 коек, хотя в год в такой помощи нуждаются 300 маленьких пациентов, - сообщила она во время телемарафона. - Здесь будут созданы необходимые условия для лечения, психологической и духовной поддержки и детей, и родителей».

З.Цихонь отметила, что самым главным является то, «что мы не разделяем маму и ребенка в хосписе». «Если мама хочет быть там, хочет кто-либо из членов семьи быть с ребенком там, надеюсь, что мы предоставим такую возможность, - уточнила специалист. - Собственно для этого и создается это заведение – заведение защиты от тех болезненных проблем, с которыми человек сталкивается один на один».

О намерении провести телемарафон было объявлено за неделю, и за это время уже было собрано более 180 тысяч гривен на создание центр паллиативной помощи для детей. Окончательная сумма средств, поступивших на благотворительные счета после телемарафона, пока не известна.

Справка УНИАН. Паллиативная помощь – это комплексный подход, цель которого – обеспечить максимальное качество жизни пациента с неизлечимым (смертельным) заболеванием и членов его семьи, путем предотвращения и облегчения страданий с помощью раннего выявления и точного диагностирования (оценки) возникающих проблем, и проведение адекватных лечебных мероприятий (при болевом синдроме и других расстройствах жизнедеятельности), а также предоставление психосоциальной и моральной поддержки.

По подсчетам специалистов, в паллиативной помощи нуждаются около 7 тысяч жителей Прикарпатья. В течение года в Ивано-Франковском хосписе для взрослых лечится до 300 больных. В настоящее время существует очередь, кто-то умирает, не дождавшись госпитализации. В Ивано-Франковской области решили создавать хосписные отделения при районных больницах, три – в Ланчине, Мариямполе и Чернолизцах - уже открыли, будут и в других. Создают также выездное консультативное отделение «Хоспис дома», которое до февраля финансировалось благодаря гранту Международного благотворительного фонда «Возрождение», а теперь будет содержаться за средства местных бюджетов.