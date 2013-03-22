В Одессе горела школа

В Одессе в пятницу, 22 марта, произошел пожар в школе.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 6.40 в службу «101» Одессы поступило несколько сообщений о пожаре в СШ №25, по адресу ул. Академика Филатова, 23-Б (Малиновский район).

На место происшествия по повышенному рангу вызова, было направлено 7 пожарных отделений.

Как выяснилось, на третьем этаже 3-этажного здания школы произошло возгорание вытяжного шкафа в классе химии. Было сильное задымление второго и третьего этажей. В 6.59 пожар был ликвидирован. Огнем повреждены вытяжной шкаф и окно. Распространение огня на соседние классы и чердак удалось предотвратить.

Вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети вытяжного шкафа. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка.