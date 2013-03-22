С крыши 9-этажки бросилась и погибла 19-летняя девушка

В Харькове с крыши 9-этажного жилого дома бросилась и погибла 19-летняя девушка.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области, трагедия произошла 21 марта ночью в Октябрьском районе города.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила тело девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Погибшей оказалась местная 19-летняя жительница.

«По предварительным данным, девушка находилась в квартире своей бабушки и бросилась с крыши 9-этажного дома», - сообщили во ОСО.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Следователем открыто уголовное производство. После проведения судебных экспертиз будет определена квалификация данного уголовного правонарушения.