Виннитчина: государству возвращен детский санаторий "Соколец"

В Винницкой области в государственную собственность возвращен детский санаторий "Соколец".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, судом удовлетворен иск прокуратуры в интересах государства к Соколецкому сельскому совету (Немировский район) и ЧАО лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница".

Отмечается, что решением исполнительного комитета Соколецкого сельсовета оформлено право коллективной собственности на имущественный комплекс санатория "Соколец" за АО лечебно-оздоровительных заведений профсоюзов Украины "Укрпрофздравница". Однако, такая позиция не отвечает требованиям законодательства и нарушает права владельца имущества.

Прокуратура Винницкой области обратилась в суд по поводу неправомерности принятого сельским советом решения, которое на данный момент признано недействительным, а право собственности на имущественный комплекс ГП "Детский санаторий "Соколец" закреплено за Фондом государственного имущества Украины.