Винниччина: возле ЖД-полотна обнаружена минометная мина

В Винницкой области на отрезке железнодорожного пути 1168 км ПК-2 перегона Юрковка-Рахны Юго-Западной железной дороги обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба УГСЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 20 марта в 16:08 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №34 г. Шаргород поступило сообщение о том, что на отрезке железнодорожного пути 1168 км ПК-2 перегона Юрковка-Рахны Юго-Западной железной дороги, на расстоянии 1,5 км от населенного пункта Рахны-Лесные, возле железнодорожного пути, работником железной дороги был обнаружен боеприпас.

На место происшествия выехали работники службы «101».

Как выяснилось, найденным предметом оказалась минометная мина диаметром 50 мм времен Второй мировой войны.

Обезвреживание мины проведено группой пиротехнических работ Управления ГСЧС в Винницкой области.