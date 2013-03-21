В Севастополе проверяют информацию об избиении детей в детсаду

В Севастополе прокуратура начала проверку в связи с сообщениями в СМИ о якобы избиении детей в детском дошкольном учреждении №83.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Севастопольской прокуратуры Валерий Ястрембский.

По словам представителя руководства городской прокуратуры, в ряде региональных СМИ появилась информация о том, что в детском саду в поселке Сахарная головка дети регулярно получают травмы по вине воспитателей, а также о том, что при получении травмах им не оказывается своевременно медицинская помощь. 20 марта прокурор Балаклавского района Андрей Карпеев вынес постановление о проведении соответствующей проверки.

Прокуратурой Балаклавского района начата проверка соблюдения прав детей в этом дошкольном учреждении.

Как ранее сообщали СМИ Севастополя, с информацией об избиении в детсаду к ним обращались родители воспитанников детского дошкольного учреждения «Солнышко». Родители также обратились с соответствующими заявлениями в органы прокуратуры.

В самом детском дошкольном учреждении отвергают выдвинутые обвинения.