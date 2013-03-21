В Сумской колонии произошел пожар

09:56, 21 марта 2013
Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет

Ночью в деревообрабатывающем цехе Сумской исправительной колонии № 116 возник пожар на площади 500 м кв.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вследствие пожара огнем уничтожено сырье и повреждено оборудование.

Подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

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