В Сумской колонии произошел пожар
09:56, 21 марта 2013Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Ночью в деревообрабатывающем цехе Сумской исправительной колонии № 116 возник пожар на площади 500 м кв.
Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, вследствие пожара огнем уничтожено сырье и повреждено оборудование.
Подразделениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
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