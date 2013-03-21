На Донеччине задержали за взятку врача

В г.Доброполье Донецкой области милиция задержала при получении взятки заведующего одного из отделений городской больницы, который ранее уже осуждался на 5 лет за взяточничество.

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, взамен за вознаграждение 3 тыс грн в этот раз медик обещал своему пациенту, который находился в больнице на стационарном лечении, сделать операцию. Сотрудники отдела БЭП обеспечили родственника пациента мечеными купюрами и задержали вымогателя в момент получения взятки на месте работы.

По словам правоохранителей, задержанный уже ранее привлекался к уголовной ответственности за получение взятки по ч.2 ст.368 УК Украины и был осужден в 2009 году. Тогда суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности сроком на 2 года, с испытательным сроком на 2 года.

В настоящее время по данному факту открыто криминальное производство, которое зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение взятки должностным лицом).

Правоохранителями проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств криминального правонарушения.