В Виннице угарным газом отравилась вся семья

В Виннице из-за отравления угарным газом госпитализированы четыре человека, среди них 8-летний ребенок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Винницкой области.

19 марта винницким спасателям поступило сообщение о том, что в Виннице в квартире одного из жилых домов на ул. 600-летия семья отравилась угарным газом.

Пострадали 27-летний отец, 26-летняя мать, 8-летняя девочка и их 25-летний родственник.

Около 11:00 ребенка доставили в детскую областную больницу, а взрослых – в первую городскую. Сейчас пострадавшие в состоянии средней тяжести находятся под наблюдением реаниматологов.