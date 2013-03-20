На Ивано-Франковщине ввели SMS-систему оповещения о ЧС

В Ивано-Франковской области ввели в действие SMS-систему раннего оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

Начальник управления ГСЧС в области Владимир Монашеский отметил: «Одно из первоочередных мероприятий, которое минимизирует убытки от чрезвычайных ситуаций и предубеждает гибель людей – своевременное оповещение об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Системы оповещения, действовавшие до этого времени, морально и физически устарели. Был проработан вопрос привлечения к оповещению населения систем связи мобильных операторов».

В частности, по словам В.Чернецкого, облгосадминистрация заключила соглашение с руководством компании «КиевСтар», мобильный сигнал которой покрывает 95% территории Прикарпатья.

После того, как руководитель территориального управления ГСЧС принимает решение об оповещении населения, информация о чрезвычайной ситуации поступает к дежурному и он будет рассылать SMS-сообщение на места, объяснил В.Чернецкий.

«Эта информация будет доходить, начиная с главы райгосадминистрации, городского головы, главы села или поселка, актива села, - сказал В.Монашеский. – Это могут быть депутаты сельских советов, директор школы, учителя, священники".

"В этих сообщениях будет указываться: существует ли угроза подтопления, оползня, каких-либо других явлений», - отметил начальник управления.