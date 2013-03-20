Киевщину ожидают сильные метели и снежные заносы

22-23 марта в Киеве и области в связи с перемещением активного циклона ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 17-22 м/с, на дорогах гололедица.

Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

23-25 марта прогнозируется снижение температуры воздуха ночью до 9-14° мороза, днем - до 3-8° мороза.