Киевщину ожидают сильные метели и снежные заносы
16:25, 20 марта 2013Новости регионов
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Морозы -14°
22-23 марта в Киеве и области в связи с перемещением активного циклона ожидаются сложные погодные условия: сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, усиление скорости ветра до 17-22 м/с, на дорогах гололедица.
Об этом сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
23-25 марта прогнозируется снижение температуры воздуха ночью до 9-14° мороза, днем - до 3-8° мороза.
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