Одещина: в Черном море нефтяного пятна уже нет

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в Одесской области при обследовании, проведенном совместно с Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды не обнаружило большого нефтяного пятна, образовавшегося в акватории в Одесской области, вследствие затопления сухогруза «Николай Бауман» и разлива нефтепродуктов с судна «Тимекстрон-2».

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью управления ГСЧС в Одесской области, 19 марта комиссия в составе представителей областного управления ГСЧС и Государственной экологической инспекции по охране окружающей среды северо-западного региона Черного моря на вертолете «Robinson 44» совершила воздушное обследование места затопления вышеназванного судна, а также - прилегающих территориальных вод Украины по координатам 45 º 12 `32" N, 29 º 48` 00 "E.

В результате обследования с высоты около 200 м и радиусом облета до 2 км, обнаружены аварийный буй, швартовочный канат и деревянная балка, которая видна при определенной высоте волн. Следов загрязнения нефтепродуктами водной поверхности не установлено, о чем составлен акт обследования территории.

Кроме того, по информации начальника государственной экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Сергея Лихачева, отобранные пробы воды показали отсутствие в них нефтепродуктов.

«ГУ ГСЧС в Одесской области постоянно проводит мониторинг ситуации, по затопления судна «Николай Бауман», - сообщили в отделе.

Также глава ГСЧС Украина Михаил Болотских обратился к министру инфраструктуры Украины Владимиру Казаку с предложением проведения межведомственного совещания по решению вопросов осуществления противоаварийных мероприятий и реагирования на подобные чрезвычайные ситуации.

Как сообщал УНИАН, 6 марта потерпел крушение сухогруз «Николай Бауман» (флаг Молдовы, порт приписки Джурджулешты) с экипажем на борту. Крушение произошло в районе Старостамбульского гирла Дуная.

В Ренийском районе Одесской области 11 марта с борта судна «Тимекстрон-2» произошел разлив нефтепродуктов. Сообщение о масляных пятнах поступило от диспетчера Ренийского порта.

Дунайская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере внесла 11 марта в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях касательно факта загрязнения Черного моря нефтепродуктами, вытекшими с судна «Николай Бауман» и Тимекстрон-2».

Площадь нефтяного пятна составляла более 840 тыс. кв. метров.