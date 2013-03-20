Погибших в результате наезда BMW на остановку уже пятеро

В Днепропетровске число погибших в результате наезда сегодня утром автомобиля на остановку увеличилось до 5 человек.

Как сообщили УНИАН в областной клинической больнице им. Мечникова, от полученных множественных внутренних ран скончалась еще одна пострадавшая – женщина 1984 г.р..

В больнице им. Мечникова остается еще трое пострадавших - мужчина и 2 женщины.

«Одна женщина находится в очень тяжелом состоянии», - сообщили в больнице.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции начальник УМВД в Днепропетровской области генерал-лейтенант милиции Виктор Бабенко сообщил журналистам подробности ДТП: «По жилмассиву Победы со стороны ул. Космической двигался автомобиль Nissan X-Trail. Он осуществлял левый поворот, двигаясь на зеленый свет светофора. На 3 полосе движения Nissan столкнулся с BMW, который двигался во встречном направлении по крайней правой полосе. В результате BMW продолжил неуправляемое движение, правым боком врезался в ларек и вылетел на остановку общественного транспорта. В результате ДТП 2 женщины и мальчик 10 лет погибли на месте происшествия».

Еще одна женщина 1988 г.р., по словам В.Бабенко, умерла по дороге в больницу.

Сейчас в больницах остаются 4 пострадавших: 3 – в областной клинической больницы им. Мечникова и 17-летний юноша в областной детской больнице.

Водители автомобилей, по данным милиции, получили легкие телесные повреждения.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровске сегодня утром, 20 марта, в результате столкновения двух автомобилей один из них - BMW - выехал на остановку и совершил наезд на стоявших там людей.

По данным прокуратуры Днепропетровской области, по результатам первоочередных действий уже есть основания полагать, что в возникновении ДТП виновны оба водителя. Будет решен вопрос об их задержании в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).