Комиссия выяснит ситуацию с закрытием "скорой" в Уланове

Специальная правительственная комиссия выяснит ситуацию вокруг станции скорой медицинской помощи в селе Уланов Винницкой области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве премьер-министр Украины Николай Азаров.

Основанием отправить комиссию в винницкое село стал сюжет одного из телеканалов, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

«Сегодня я принял решение направить комиссию Кабинета министров в село Уланов Винницкой области, чтобы разобраться с ситуацией вокруг этой больницы: что именно там происходит, почему», - заявил Н.Азаров.

Он отметил, что специалисты тщательно проверят состояние дел вокруг медзаведения, изучат, каким образом там организовано предоставление медицинской помощи населению.

«Как можно оставить жителей села без скорой помощи? Я этого не допускаю. Мы запланировали в текущем году дать стране тысячу современных машин скорой помощи. В прошлом году дали тоже почти тысячу. И в будущем году будет тоже тысяча. Таких темпов модернизации не было никогда. Ну, закупали где-то по 50-60 в год», - заявил Н.Азаров. Таким образом, подчеркнул глава правительства, почти наполовину будет обновлен парк автомобилей «скорой», который состоит еще из «уазиков», изготовленных до 90-го года. «А чем эти «уазики» могут будут оборудованы? В лучшем случае носилками. Я уже не говорю о том, что эта машина должна быть оснащена диагностическим оборудованием, которое позволит немедленно установить диагноз и безотлагательно принять меры», - добавил премьер-министр.

Он отметил, что за последние три года вкладывается львиная доля ресурсов в модернизацию медицины. «Было поставлено задание: в каждом областном центре должны появиться современные лечебно-диагностические центры, в больших городах - значительно обновилось диагностическое и лечебное оборудование, чтобы наш гражданин, независимо от местожительства, получал высококвалифицированную медицинскую помощь», - сказал Н.Азаров.

При этом он напомнил чиновникам: модернизация медицины ни в коем случае не означает ухудшения качества предоставления медпомощи.

*** 18 марта телеканал ICTV сообщил, что более 18 тысяч жителей Уланова и 10 окружающих сел боятся остаться без полноценной медицинской помощи.

По информации телеканала, раньше в Уланове была большая больница с хирургическим, терапевтическим и родильным отделениями в целом на 120 мест. В настоящее время здесь лишь 40 коек терапии. Теперь взялись реформировать неотложную помощь, из трех карет оставили только две, сократили двух врачей и трех санитарок. К тому же, отныне, чтобы вызвать местную скорую, жители села должны звонить по телефону в район, а уже оттуда будут сообщать медбригаде, в какой населенный пункт нужно ехать.

Между тем, руководители центральной районной больницы убеждают, что нововведения не повлияют на работу пункта. Говорят, в экстренных случаях будут помогать медики больницы, которые будут дежурить в нерабочее время, когда скорая будет на выезде. Власть заверяет, станцию скорой не будут закрывать, а сократили лишь работников пенсионного возраста.

Сейчас крестьяне собирают подписи в защиту станции скорой, а в выходные планируют устроить акцию протеста.