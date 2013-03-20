В Днепропетровске автомобиль насмерть сбил 3 пешеходов

В Днепропетровске сегодня утром автомобиль насмерть сбил 3 пешеходов.

Как сообщает управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, ДТП произошло около 8.00 на жилмассиве Победа.

«В результате столкновения автомобиля BMW с легковым автомобилем одна из машин выехала на остановку и совершила наезд на людей», - сообщили в управлении.

По предварительным данным погибли ребенок и две женщины.

На месте происшествия работает подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для предотвращения возгорания автомобилей. Выясняются обстоятельства ДТП.