В Днепропетровске автомобиль насмерть сбил 3 пешеходов
09:51, 20 марта 2013Новости регионов
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Машина въехала на остановку
В Днепропетровске сегодня утром автомобиль насмерть сбил 3 пешеходов.
Как сообщает управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, ДТП произошло около 8.00 на жилмассиве Победа.
«В результате столкновения автомобиля BMW с легковым автомобилем одна из машин выехала на остановку и совершила наезд на людей», - сообщили в управлении.
По предварительным данным погибли ребенок и две женщины.
На месте происшествия работает подразделение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям для предотвращения возгорания автомобилей. Выясняются обстоятельства ДТП.
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