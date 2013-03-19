Столичных водителей призывают быть осторожными

Столичное управление Госавтоинспекции в связи с ухудшением погодных условий призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, по информации гидрометеоцентра, 19-20 марта в столице будет наблюдаться снижение температуры воздуха, а именно ожидается от 3..5 до -2 .. -4 градусов. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, что может привести к появлению гололеда, а это затруднит движение транспорта и пешеходов.

Чтобы избежать риска попасть в ДТП, Госавтоинспекция рекомендует водителям быть внимательными при проезде пешеходных переходов, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», а останавливаться и пропускать людей, которые переходят дорогу. Также необходимо своевременно проверять техническое состояние транспортных средств и не оставлять автомобили в местах, где они будут мешать нормальному движению.

Госавтоинспекция города обращает внимание водителей на особенности управления транспортными средствами в условиях тумана, дождя, снега и т.д. В связи с этим столичная ГАИ призывает водителей быть внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости - двигаться с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем.