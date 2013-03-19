Где в Киеве бесплатно проверить органы дыхания. Адреса

Сегодня в Киеве стартовала ежегодная акция фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» по бесплатной диагностике туберкулеза.

Как передает корреспондет УНИАН, фонд Р.Ахметова уже четвертый год подряд реализует инициативу по бесплатному обследованию на мобильном флюорографе. Она помогает выявить туберкулез в местах скопления представителей «групп риска», в частности, на вокзалах.

“Это очень хорошая инициатива. Однако важно, чтобы человек у которого выявлен недуг, сразу же обратился ко врачам. К сожалению, мы не можем отследить будет ли лечится человек”, - отмечает главный внештатный фтизиатр Киева Владислав Штанько.

По его словам, на 1 марта этого года в столице на учете противотуберкулезных учреждений столицы находится 15 991 человек.

“С активной формой туберкулеза - 1675 больных, бактериовыделители — 966 человек. Есть

проблема с мультирезистентным туберкулезом — количество таких больных растет. Сейчас их - 285 человек. Все больные туберкулезом в Киеве полностью обеспечены препаратами первого и второго ряда”, - сказал В.Штанько.

Руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы “Остановим туберкулез в Украине” Мария Маковецкая подчеркнула, что фонд Р.Ахметова предлагает всем, кто по разным причинам не может попасть к врачу, воспользоваться возможность обследоваться, сделав скрининг грудной клетки.

“Это хороший способ на ранней стадии выявить болезнь легких, включая и туберкулез. А если же кого-то беспокоит длительный кашель более 3-х недель – это должно стать сигналом, что вам нужно обратиться к вашему семейному врачу. Роль профилактики очень важна, ведь легче предотвратить болезнь, чем потом с ней бороться», – отметила М.Маковецкая.

Анонимное, быстрое и бесплатное обследование может пройти каждый желающий. Цифровой флюорограф будет работать в Киеве с 9:00 до 18:30 по следующим адресам:

19 и 20 марта - Южный железнодорожный вокзал (ул. Георгия Кирпы);

21, 23 и 24 марта - возле Главпочтамта (ул. Крещатик, 22);

22 марта – возле Соломенской районной госадминистрации (просп. Воздухофлотский, 41);

25 и 26 марта - автостанция «Дачная» (просп. Победы, 142);

27 и 28 марта - центральный автовокзал (просп. Науки, ½).

