В Симферополе депутат на пешеходном переходе сбил насмерть мальчика

В Симферополе милиция открыла уголовное производство по факту ДТП при участии депутата от Партии регионов, в результате которого погиб 7-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД в Автономной Республике Крым, авария произошла 15 марта на пересечении улиц Гоголя и Героев Аджимушкая, в районе пешеходного перехода. Семилетний ребенок, внезапно выбежавший на дорогу, погиб в результате наезда автомобиля «Шкода-Октавиа».

По информации милиции, супруга водителя вызвала на место происшествия «скорую помощь» и ГАИ, пыталась оказать пострадавшему первую помощь. Полученные ребенком травмы оказались несовместимыми с жизнью, мальчик скончался в реанимационном отделении больницы.

Расследование проводится по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

На видео, которое появилось на днях в Интернете, показан водитель машины. «Потихоньку начал набирать скорость, смотрю: выскочила женщина с ребенком - прямо на капот. Я ничего не понял, по тормозам, ребенок с женщиной падают мне под колесо. Мы затормозили, выскочили, жена схватила его, стала оказывать первую медицинскую помощь, приостановили кровь, вызвали скорую, вызвали милицию… Я в шоке, ничего не могу понять. Это ужасная ситуация», - говорит он.

Источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что машиной управлял депутат Киевского райсовета Симферополя, избранный от Партии регионов, 64-летний Виктор М.