Донетчина: восстановлены права инвалида-миротворца ООН

В Краматорске Донецкой области после вмешательства прокуратуры были восстановлены права инвалида 1-й группы - миротворца ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Краматорска, во время прохождения очередного медицинского обследования Краматорская медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) при выдаче индивидуальной реабилитационной карты инвалиду 1-й группы, бывшему миротворцу ООН, не указала положенные ему по закону льготы, а именно - посторонний уход, сопровождающее лицо, а также реабилитацию в госпиталях и санаториях.

По инициативе прокуратуры Краматорска Донецкий областной центр медико-социальной экспертизы провел проверку по данному факту, в ходе которой нарушение прав инвалида подтвердилось.

После дополнительного осмотра специалистами областной МСЭК группа инвалидности мужчине подтверждена, ему выдана новая индивидуальная программа реабилитации, которой предусмотрено право на дополнительные льготы.

По результатам проведенной проверки к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо Краматорской МСЭК.