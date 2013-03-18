В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киеве информирует: за одиннадцатую календарную неделю текущего года (11-17 марта 2013 г.) зарегистрирован 29 151 больной гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 103,6, что ниже эпидемического порога в 1,7 раза (эпидпорог на 11-й неделе – 180,2).

Специалисты отмечают, что, по сравнению с предыдущей неделей, наблюдается рост заболеваемости на 36%, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В целом с 1 января по 17 марта 2013 года в вирусологической лаборатории города проведено 313 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, выявлено 17 позитивных результатов респираторно-синцитиального вируса. 55 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ было сделано методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 22 вируса гриппа А.

В Департаменте здравоохранения напоминают и отмечают, что грипп – вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Чаще гриппом болеют дети, но среди смертельных случаев гриппа – 90% приходится на людей старше 60-65 лет. Грипп намного опаснее по сравнению с другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Самым частым осложнением гриппа является пневмония, которая иногда может привести к смерти больного. Также нередко в результате осложнений гриппа развивается сердечная недостаточность. Грипп очень легко передается в радиусе 2 метров от человека к человеку, когда больной кашляет, чихает или просто разговаривает. Человек, который болеет даже легкой формой гриппа, представляет опасность для окружающих в течение всего периода проявления симптомов – это в среднем 7 дней.

Однако избежать заражения гриппом можно даже во время эпидемии, если соблюдать несколько простых правил: избегать скоплений людей – чтобы уменьшить вероятность контактов с больными людьми, в случае необходимости пользоваться одноразовыми масками, чтобы защитить себя или окружающих от заражения, регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку, полноценно питаться, высыпаться, избегать переутомления. Кроме того, необходимо часто мыть руки с мылом или обрабатывать их дезинфицирующим гелем с содержанием спирта. Ведь чаще всего инфекция попадает в организм через рот, нос и глаза, которых люди касаются руками.