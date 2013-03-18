В Житомире семья отравилась неизвестным веществом

В Житомире семья из четырех человек, среди которых двое малолетних детей, отравилась неизвестным веществом.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, вчера, 17 марта, в Житомире четверо людей: отец, мать и двое их детей – 2010 и 2005 годов рождения одновременно почувствовали слабость. Отец семьи в 11:30 позвонил по телефону в «скорую». Прибывшие по вызову медики госпитализировали взрослых в реанимационное отделение Центральной городской больницы №2, детей - в реанимационное отделение Житомирской городской детской больницы. После получения неотложной помощи взрослые отказались от госпитализации. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Но дети до сих пор находятся в больнице на лечении.

Чем именно отравилась семья, сейчас выясняют специалисты.