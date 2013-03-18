Одещина: 9-классница чуть не родила на уроке
Даже и неДаже и не знала, что была беременна
В Ширяевском районе Одесской области 9-классница чуть не родила на уроке.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в управлении охраны здоровья Одесской областной госадминитсрации.
По его словам, 15-летняя жительница села Качуровка в начале марта начала рожать на уроке, не понимая, что с ней происходит.
Школа находится в соседнем селе Чегодаровка.
«Несовершеннолетняя пожаловалась на боль в животе учительнице, с подачи которой в школу пригласили мать ребенка. Родительница отвела дочь в больницу, где врач констатировал предродовые схватки», - сказал источник.
Он добавил, что ни учителя, ни родители юной роженицы не подозревали о беременности школьницы. Не исключено, что это вызвано физиологическими особенностями 9-классницы. «Она – мелкая, худенькая», - сказал источник.
По его данным, школьница родила здоровую девочку. Установлен и отец младенца, от ребенка он не отказывается.
Роженица из многодетной семьи.
В тоже время, в Ширяевской райадминистрации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. В Чегодарский сельский совет корреспонденту УНИАН дозвониться не удалось – не отвечал служебный номер телефона.