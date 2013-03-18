На Житомирщине подтоплены "скорая" и два детсада

На Житомирщине за последние сутки в разных районах области подтоплены несколько домов, хлебзавод, станция скорой помощи, два садика и дома культуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, вчера спасателям области поступило сообщение о подтоплении 12 приусадебных участков в поселке Романов. На место события выехала комиссия из представителей власти и спасателей. Она установила, что в результате сильного дождя и резкого таяния снега ливневые канализации переполнились талой водой и не успевают отводить воду.

Благодаря проведенным мероприятиям удалось частично устранить подтопление. Еще несколько домохозяйств области остаются подтопленными, там спасатели сейчас откачивают воду, отметили в ГСЧС.

В целом за последние сутки оперативно-спасательные службы области зарегистрировали 24 обращения о предоставлении помощи населению и другим службам в откачивании воды из частных усадеб и объектов.