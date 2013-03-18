Полтавщина: 9-летняя девочка утонула в ванной
12:40, 18 марта 2013Новости регионов
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Вторую девочку спасла мама
В поселке Великая Багачка (Полтавская обл.) 9-летняя девочка, ученица 3-го класса, утонула в ванной.
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.
По данным милиции, две третьеклассницы играли в доме одной из девочек. Девочки сначала играли в комнате, а потом решили пойти в ванную. Они сами набрали воду и начали купаться. Когда мама заглянула посмотреть, что делают дети, то увидела их в воде без признаков жизни. 37-летняя женщина бросилась спасать дочь и вызвала скорую помощь. Собственного ребенка матери удалось вернуть к жизни, но вторая девочка умерла в реанимации районной больницы. По данному факту милиция открыла уголовное производство.
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