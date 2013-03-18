Сумщина: 43-летняя женщина убила новорожденную дочку

В Путивльском районе Сумской области женщина убила новорожденного ребенка.

Об этом корреспонденту УНІАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области.

Как отмечается в сообщении, 43-летняя женщина, проживающая в одном из поселков Путивльского района, родила девочку по месту жительства, не прибегая к помощи медиков.Затем роженица совершила убийство новорожденной и закопала ребенка на территории своего домохозяйства.

По ее словам, вона решила, что ребенок умер. Однако труп вскоре был обнаружен правоохранителями и после проведенной экспертизы было установлено, что причиной смерти ребенка стало переохлаждение.

По факту совершенного преступления возбуждено уголовное дело.