На Тернопольщине высвободили из снега больше 90 автомобилей

В Тернопольской области за прошедшие сутки спасатели высвободили из снежных заносов 93 единицы автотранспорта, в которых находились 132 человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, к высвобождению автотранспорта из заторов, доставке бригад «скорой» помощи в населенные пункты, эвакуации людей из заблокированных автомобилей были привлечены 35 единиц техники и 118 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

Кроме того, ночью спасатели доставили в роддом роженицу. К дежурному ГСЧС обратился житель хутора Теофипилка Тернопольского района, который сообщил, что у его жены начались схватки, при этом «скорая» не может к ним доехать из-за заносов на дорогах. Спасатели на машине повышенной проходимости выехали ночью на хутор и за 20 мин доставили женщину в роддом, где она родила сына. Благодарные родители решили назвать сына именем одного из спасателей.