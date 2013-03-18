В торговом центре под Киевом прогремели взрывы

В г.Вышгород Киевской области в здании по ул.Школьная, где размещается торговый центр «Сяйво», в воскресенье прогремело два взрыва с последующим возгоранием.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, очевидцы происшествия заявляют, что перед возгоранием в помещении супермаркета слышали два хлопка. Были ли это взрывы, в милиции пока что сказать не могут.

«По предварительной информации, было два хлопка, потом начался пожар. Сейчас он ликвидирован», - отметили в областном главке.

Правоохранители сообщили, что в момент пожара пострадали два работника химчистки, которая примыкает к торговому центру. Один человек получил ожоги, его госпитализировали, второй пострадавший в госпитализации не нуждается. Вместе с тем, с милиции допускают, что ожоги работник химчистки мог получить от кипятка, а не пламени.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники и оперативно-следственная группа.

«Что стало причиной пожара – пока не известно. Либо это техническая неисправность, либо имел место человеческий фактор», - подчеркнули в ОСО ГУ МВД.