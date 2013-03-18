Во время Масленицы мужчина сорвался с «Ледяного столба»

Вчера в Сумах в городском парке имени Ивана Кожедуба проходили традиционные празднования последнего дня Масленицы, во время которых мужчина сорвался с «Ледяного столба».

Как передает кореспондент УНІАН, по многолетней традиции главным атрибутом Масленицы в Сумах являлся аттракцион «Ледяной столб», на котором много сумчан боролись за ценные призы, и которые висели на самом верху этого столба.

Сегодня для одного из сумчан лазанье на столб закончилось печально. Мужчина, на вид более сорока лет, решил также посоревноваться с более молодыми парнями за призы. Вначале он уверенно подошел к столбу, размялся, а потом медленно, но уверенно полез вверх. К вершине столба подымался около трех минут, иногда останавливаясь, чтобы отдохнуть. И когда он уже приблизился на вершине столба к конвертам с названим призов и потянулся рукой за конвертом, сорвался и полетел вниз. Присутствовавшие медики оказали помощь пострадавшему и отвезли его в больницу.

После этого инцидента на «ледяной столб» продолжили лазить другие участники.