Тернопольщина: спасатели доставили в больницу роженицу

В Тернопольской области спасатели оказали помощь роженице, которая нуждалась в немедленной врачебной помощи.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, автомобиль скорой медицинской помощи, который вез женщину, застрял в снежных заносах вблизи села Вербив Бережанского района. Спасатели с помощью спецтехники доставили медиков и женщину в Бережанскую центральную районную клиническую больницу.

Кроме того, вблизи села Жизномир в Бучачском районе работники ГСЧС достали из обочины маршрутный автобус, в котором находились 7 пассажиров.

В целом, по данным областной ГСЧС, по состоянию на 15 час отбуксировано свыше 50 автомобилей, спасено 100 людей.

Из-за снежных заносов ограничен проезд к 25 населенным пунктам, 39 пунктов оказались без электроэнергии.