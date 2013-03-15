На Волыни из снежных заносов освободили 5 «скорых»

В Волынской области спасатели сегодня оказали помощь уже более 200 гражданам, а из снежных заносов освободили 87 транспортных средств.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГСЧС Украины в Волынской области.

Как отмечается в сообщении, в течение сегодняшнего дня подразделения управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Волынской области уже более 20 раз выезжали для предоставления помощи участникам дорожного движения.

В частности, в 10-ти районах области спасатели отбуксировали из кювета и заносов 5 автомобилей скорой медицинской помощи, в которых находились, в частности, 2 беременные женщины, а также тяжелобольной ребенок; а также 5 автобусов, 64 легковых автомобиля, 6 грузовиков, 2 трактора.

К спасательным мероприятиям привлекли более 20 единиц спасательной специальной и инженерной техники с повышенной проходимостью подразделений государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда.

Как сообщили УНИАН в отделе информационной работы городского совета, в связи со сложными погодными условиями, на улицах города круглосуточно работает снегоуборочная техника. Сегодня очищает дороги от снега 28 спецавтомобилей, которые будут работать и ночью.

В связи с резким ухудшением метеоусловий, управление ГСЧС Украины в Волынской области советует гражданам воздержаться от использования частного транспорта.