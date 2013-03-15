В Закарпатье учительница избила 5-классника по голове

К врачу-травматологу Виноградовской центральной районной больницы обратился пятиклассник после того, как учительница дважды ударила его по голове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 14 марта этого года к правоохранителям поступило сообщение от врача-травматолога Виноградовской ЦРБ, который заявил, что к ним за медицинской помощью обратился 11-летний ученик 5 класса одной из школ Виноградовского района.

Врачи диагностировали у ученика ушиб мягких тканей головы.

Как установили правоохранители, учительница украинского языка на уроке ударила парня дважды по голове, нанеся таким образом легкие телесные повреждения.

В настоящее время по данному факту ведется следствие, уточнили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Прокуратурой Виноградовского района взят на контроль ход досудебного расследования по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений ученику 5 класса (ч.1 ст.125 УКУ). Наказание за данное правонарушение - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы до 200 часов или исправительные работы сроком до 1 года.

Данные об этом уголовном правонарушении занесены в Единый реестр досудебных расследований, начато досудебное следствие.