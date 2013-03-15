Львовщина: метель обесточила полностью 47 населенных пунктов

Во Львовской области из-за метели обесточены полностью 47 населенных пунктов и 13 частично.

Как сообщили УНИАН в отделе корпоративных связей ПАО "Львовоблэнерго”, в настоящее время есть информация о том, что вследствие ненастья обесточены 11 линий электропередач 6-10кВ полностью и 7 частично.

„В результате без электроснабжения остались 47 населенных пунктов полностью и 13 частично в Каменка-Бугском, Золочевском, Бродовском, Жолковском, Бусском, Мостиском, Радеховском, Сокальском, Яворовском, Дрогобычском, Стрыйском и Старосамборском районах области. Вследствие ненастья усложнен приезд аварийно-востановительных бригад к подстанциям и местам повреждений линий электропередачи”, - отмечается в сообщении.