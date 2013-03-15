Винниччина: двое детей отравились колбасой
13:22, 15 марта 2013Новости регионов
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Оказались в реанимации
В городе Бар Винницкой области госпитализированы двое детей, которые в тяжелом состоянии находятся в реанимации в результате пищевого отравления.
Как сообщили УНИАН в ГСЧС в Винницкой области, 14 марта из города Бар поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы доставлены двое детей 4 и 5 лет с диагнозом «отравление».
По словам родителей, дети ели колбасу, и после этого плохо себя почувствовали.
На данное время состояние детей тяжелое.
Окончательные заключения относительно причин отравления сделают специалисты.
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