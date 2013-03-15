Винниччина: двое детей отравились колбасой

В городе Бар Винницкой области госпитализированы двое детей, которые в тяжелом состоянии находятся в реанимации в результате пищевого отравления.

Как сообщили УНИАН в ГСЧС в Винницкой области, 14 марта из города Бар поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы доставлены двое детей 4 и 5 лет с диагнозом «отравление».

По словам родителей, дети ели колбасу, и после этого плохо себя почувствовали.

На данное время состояние детей тяжелое.

Окончательные заключения относительно причин отравления сделают специалисты.