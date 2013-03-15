В Житомире из-за эпидемии гриппа приостановлены занятия

В Житомире из-за эпидемии гриппа с сегодняшнего дня приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учебных заведениях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета, сославшись на соответствующее распоряжение Житомирского городского председателя Владимира Дебоя от 14 марта, которое сегодня обнародовано на сайте горсовета.

Такое решение принято из-за увеличения в Житомире количества заболеваний ОРВИ и гриппом.

Таким образом, в Житомире с сегодняшнего дня закрыли школы, внешкольные учебные заведения и 1-4 классы учебно-воспитательных комплексов при детских садах на карантин с 15 по 24 марта. Поскольку 25 марта начинаются весенние каникулы, дети выйдут на занятия 1 апреля.

Представитель пресс-службы горсовета уточнила, что из-за карантина дополнительные занятия у школьников после каникул не планируются.

На период эпидемии в Житомире также запрещено проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий среди детей.