Житомирщина: двух малолетних братьев украли цыгане?

Родственники двух пропавших малолетних братьев из Радомышльского района Житомирской области обеспокоены ходом поиска детей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН бабушка мальчиков Юлия Рязанова, "вчера в Радомышле местные жительницы видели, как цыгане водили собственных детей, которые просят милостыню, и среди этих цыганят увидели белокурых детей, очень похожих на наших пропавших братьев, фотографии которых распространены по Радомышлю".

"Похожих на наших двух пропавших мальчиков детей, которые ходили возле школы, заметили сразу две женщины, не одна, и мы сразу же позвонили по телефону в милицию", - сказала Ю.Рязанова.

При этом она сообщила, что вместе со знакомыми после этого напрасно обошла те места, где якобы видели детей, похожих на ее внуков. Бабушка пропавших детей также выразила обеспокоенность тем, что, по ее мнению, детей плохо ищут. Она рассказала, что несколько раз обращалась к разным экстрасенсам с фотографиями детей.

"Ни один нам не сказал, что детей уже нет, все утверждают, что они живы", - сказала Ю.Рязанова." Нужно, чтобы их лучше и быстрее искали", - сказала она.

Эту ситуацию УНИАН прокомментировала работник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук. Она сообщила, что поиски пропавших детей не прекращались, а милиция принимает все меры, чтобы установить местонахождение пропавших братьев. Комментируя обеспокоенность родственников детей, она отметила, что в таких случаях родные часто обижаются на милицию и требуют от них усиленных действий и поисков.

"Детей ищут, милиция сделает все возможное, чтобы помочь семье и найти детей", - сказала О.Номерчук.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в 21:00 в службу гражданской защиты в Радомышльском районе поступило сообщение о том, что в селе Глиница пропали двое мальчиков, 2008 и 2009 г.р. Поиски, начатые в тот же день, оказались безуспешными.