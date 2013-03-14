На базе Киевского пансионата заработает хосписное отделение

На базе Киевского гериатрического пансионата в сентябре этого года заработает хосписное отделение европейского образца, рассчитанное на 20 мест.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виктора Коржа.

Предусмотрено также, что уже до 1 июня 2013 года в пансионате заработает отделение временного пребывания.

Как отметил В.Корж, в столице проживает достаточно большое количество жителей, которые нуждаются в особом внимании и специальном медицинском уходе.

“Сейчас требованием времени является развитие паллиативной медицины и хосписной помощи. Именно поэтому уже в сентябре этого года в Киевском гериатрическом пансионате заработает современное хосписное отделение, что позволит улучшить сложившуюся ситуацию и положит начало масштабной работе в этом направлении», – сказал В.Корж.

Как отмечают в КГГА, городской гериатрический пансионат является стационарным социально-медицинским учреждением для постоянного проживания граждан пожилого возраста, ветеранов войны и труда, инвалидов, которые нуждаются в постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживании. В целом пансионат рассчитан на проживание 252 подопечных. Сейчас в заведении проживает 185 человек, в том числе 73 ветерана войны.

Жильцы пансионата обеспечены четырехразовым питанием, в том числе диетическим, а также одеждой, обувью и т.п.

Подопечные учреждения получают круглосуточное медицинское обслуживание. В пансионате функционируют кабинеты лечебной физкультуры, массажа, физиотерапии, функциональной диагностики, спелеотерапии, лаборатория, аптека.

Зачисляются в пансионат жители Киева по путевке Департамента социальной политики. Принимаются на полное государственное содержание граждане преклонных лет, которые достигли пенсионного возраста, и инвалиды I и II групп, которые по состоянию здоровья нуждаются в постороннем уходе, бытовом обслуживании, медицинской помощи, которым не противопоказано пребывание в пансионате и которые не имеют трудоспособных родственников, обязанных по закону их содержать.