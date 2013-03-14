В Киеве можно бесплатно пройти диагностику туберкулеза

В Киеве обследоваться на мобильном флюорографе можно с 19 по 28 марта 2013 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом (24 марта) Фонд в рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» предоставляет возможность жителям и гостям Киева сделать бесплатную флюорографию и получить консультацию врача-фтизиатра. Провериться можно в передвижном цифровом флюорографе, предоставленном медицинским центром «Медеор», который в 5-10 раз меньше облучает человека по сравнению с традиционными пленочными аппаратами. Такое обследование дает возможность раннего выявления заболеваний легких, включая туберкулез, а также других патологий грудной клетки. Выявление болезни на ранних стадиях помогает вовремя назначить лечение, что является залогом успешного выздоровления.

Фонд Рината Ахметова уже четвертый год подряд реализует инициативу по бесплатному обследованию на мобильном флюорографе. Она показала свою эффективность в выявлении подозрений туберкулеза в местах скопления представителей «групп риска», в частности, на вокзалах. Например, в прошлом году в течение 2-х недель было выявлено 14 случаев туберкулеза, среди которых 10 – активной формы.

«Мы предлагаем всем, кто по разным причинам не может попасть к врачу, воспользоваться этой возможностью и обследоваться, сделать скрининг грудной клетки. Ведь это хороший способ на ранней стадии выявить болезнь легких, включая и туберкулез. А если же кого-то беспокоит длительный кашель более 3-х недель – это должно стать сигналом, что вам нужно обратиться к вашему семейному врачу. Роль профилактики очень важна, ведь легче предотвратить болезнь, чем потом с ней бороться», – отметила Мария Маковецкая, руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Остановим туберкулез в Украине».

Анонимное, быстрое и бесплатное обследование может пройти каждый желающий. Цифровой флюорограф будет работать в Киеве с 9:00 до 18:30 по следующим адресам:

19 и 20 марта - Южный железнодорожный вокзал (ул. Георгия Кирпы);

21, 23 и 24 марта - возле Главпочтамта (ул. Крещатик, 22);

22 марта – возле Соломенской районной госадминистрации (просп. Воздухофлотский, 41);

25 и 26 марта - автостанция «Дачная» (просп. Победы, 142);

27 и 28 марта - центральный автовокзал (просп. Науки, 1/2);

Официальное открытие акции при участии сотрудников программы «Остановим туберкулез» состоится 19 марта, в 10:00 у входа в здание Южного железнодорожного вокзала.