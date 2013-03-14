В Тернополе отменили занятия в школах в пятницу, 15 марта.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, соответствующий приказ сегодня подписала начальник городского управления образования, с ним ознакомлены все директора школ города.

В приказе указано, что учеба отменяется в связи с прогнозируемыми аномальными осадками 15 марта.

Вместе с тем детские сады будут работать в обычном режиме.

Городской голова Тернополя Сергей Надал также издал распоряжение о переводе коммунальных служб города в усиленный режим, о подготовке всей имеющейся снегоочистительной техники. Тернопольский городской совет также призвал владельцев транспортных средств без неотложной необходимости не выезжать завтра на автодороги.

В пресс-службе мэрии отметили, что согласно прогнозу Гидрометцентра вечером 14 марта и на протяжении суток 15 марта аномальный циклон, который в последние дни парализовал всю Европу, принесет в Тернопольскую область сильные осадки в виде мокрого снега с переходом в снег, а также метели. На дорогах ожидаются снежные заносы.