Под Киевом милиция изъяла более 4,5 тонны опасной рыбы

Под Киевом милиция изъяла более 4,5 тонны опасной для употребления рыбы, сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

Отмечается, что работники отдела ветеринарной милиции Киевского областного милицейского главка во время оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление и исключение из оборота некачественной и опасной продукции, на одном из рыбоперерабатывающих предприятий в пгт Бородянка Киевской области, в морозильной камере обнаружили более трех тонн рыбы в ассортименте без какой-либо маркировки. Согласно предоставленным руководителем документам, ветеринарным свидетельствам и качественным удостоверениям, продукция туда поступила в охлажденном виде, а срок ее пригодности на момент проверки закончился. Кроме того, в складском помещении для готовой продукции этого же предприятия в картонных коробках хранилось 380 килограммов вяленой рыбы без маркировки.

Согласно экспертным выводам специалистов Киевской областной региональной лаборатории, эта рыба является опасной для употребления. Предписанием эта продукция на сумму около 72 тысяч гривен была изъята из оборота и утилизирована.

На начальника производства, согласно ст. 107 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составлен протокол и вынесено постановление на сумму 306 грн.

В другом случае на одном из предприятий Бориспольского района работники ветеринарной милиции выявили и направили на утилизацию более тонны трески на сумму 28 тысяч гривен. Рыба была привезена на территорию Украины из Норвегии с целью дальнейшей реализации. По результатам лабораторных исследований, треска была заражена гельминтами, которые могут паразитировать и в животном, и в человеке.

Выявленные более 4,5 тонны опасной для здоровья рыбы уничтожены, сообщили в милиции.